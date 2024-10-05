MHP Selendi Kadın Kolları Başkanı Adile Tuğçe Akcan İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

MHP Selendi Kadın Kolları Başkanı Adile Tuğçe Akcan İstifa Etti

MHP Selendi Kadın Kolları Başkanı Adile Tuğçe Akcan İstifa Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Selendi Kadın Kolları Başkanı Adile Tuğçe Akcan, 2019 yılından beri yürüttüğü görevi yoğun iş temposu nedeniyle bıraktığını açıkladı. Akcan, partisine ve destek verenlere teşekkür etti.

05.10.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi Kadın Kolları Başkanı Adile Tuğçe Akcan 2019 yılından beri sürdürdüğü Kadın Kolları Başkanlığından istifa etti.

Adile Tuğçe Akcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında İşlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emirleri doğrultusunda her türlü görevi ifa etmesi kaydı şartı ile ayrılma kararı aldığını belirtti.

Açıklamasında Selendili kadınlara, parti teşkilatına, Selendi Belediye eski Başkanı Nurullah Savaş ve eşi Ayçin Savaş'a teşekkür eden Adile Tuğçe Akcan, "Selendi halkından bir hatam, kusurum olduysa haklarını helal etmelerini rica ediyorum. 2019 yılında partimizin desteği ile seçildiğim çok sevdiğim Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevimden işlerim yoğunluğu nedeni ile istifa ettim. Ancak yıllarca emek verdiğim ve hiç bir çıkar ve menfaat gözetmediğim partimizden kopmadan bundan sonrada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin emirleri doğrultusunda her türlü görevi ifa etmem kaydı şartı ile ayrılma kararı aldım. İlçe başkanlığım süresince parti tüzüğü ve disiplinine uygun bir yönetim sergilediğim kanaatindeyim. Öncelikle bu süreçte hiç çıkar ve menfaat gözetmeksizin her zaman yanımda olan ve desteklerini hiç eksik etmeyen Selendili kadınlarımıza, parti teşkilatlarımıza, Başkanım Sayın Nurullah Savaş beyefendiye ve eşi Ayçin Savaş hanımefendiye en içten duygularımla saygı ve teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Selendi Kadın Kolları Başkanı Adile Tuğçe Akcan İstifa Etti - Son Dakika

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