MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı\'nın yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivrihisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

MHP Sivrihisar İlçe Bakanlığının yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların ve partililerin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan MHP Eskişehir İl Başkanı Aydın Sezer, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, teşkilatların uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Sezer, "Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda teşkilatlarımızla birlikte dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Sivrihisar'da sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız"

MHP Sivrihisar İlçe Başkanı Murat Işık ise yeni hizmet binasının ilçe teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Partimiz için var gücümüzle çalışacağız. Sivrihisar'da sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Vatandaşlarımızla iç içe, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra binayı dolaşarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu açılış programına Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, MHP Eskişehir İl Başkanı Aydın Sezer, AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Hüseyin İlhan, MHP Sivrihisar İlçe Başkanı Murat Işık, MHP Sivrihisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuray Yanar, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR