TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda MHP'li ve DEM Parti'li milletvekilleri bir araya geldi.
TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan MHP ile DEM Parti milletvekilleri bir araya geldi. MHP'li ve DEM Parti'li milletvekilleri bir araya gelerek sohbet etti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP ve DEM Parti Milletvekilleri 23 Nisan'da Buluştu - Son Dakika
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