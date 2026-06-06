MHP Yenimahalle Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Yenimahalle Kongresi Gerçekleştirildi

06.06.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi, yeni hedefler ve teşkilat çalışmalarıyla yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi, Ankara'da gerçekleştirildi. 423 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ile MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve vatandaşlar katıldı. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı da okundu. Mesajında Bahçeli, "İlçe kongremizin birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hayırlı ve kutlu gelişmelere vesile olmasını canı gönülden diliyorum. İlçe kongrelerimiz teşkilatımızın çalışma azmini pekiştiren süreçlerdir. Bu süreçte şuurlu varlığını Türk milletine adamış, ülküsüne bağlı dava arkadaşlarımızın görev üstlenmesi en büyük temennimdir" ifadelerine yer verdi.

Ankara'nın sembolik gücünün önemine değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Topçu, "Milli egemenliğimiz ve Anadolu merkezli devlet anlayışımız burada gerçekleşmiştir. Siyasal kararların merkezidir. Cumhurbaşkanlığı, Büyük Millet Meclisi ve bakanlıklar Ankara'dadır. Onun içindir ki Ankara başkent olmanın getirdiği üzerinde sorumluluğa sahip her şeyi de ilçeleriyle bir bütün olarak adım adım yerine getirmektedir. Demokrasi ve milli irade bağlantısına baktığımızda demokratik temsilin en iyi şekilde yapıldığı siyasal partilerin merkezlerinde bulunduğu ve aktif olarak bütün kararların burada alındığı bir merkezdir Ankara. Özellikle Cumhuriyet'in modern Türkiye'nin simgesi olarak Cumhuriyet'in ve modern Türkiye'nin simgesi olarak gerçekten çok önemli görevler üstlenmiştir ve üstlenmeye de devam edecektir. Yenimahalle'ye geldiğimizde evet Yenimahalle sizlerle gurur duyuyoruz. Ankara'nın gerçekten çok önemli 701 bin kişilik nüfusuyla siyasal kararlardan önemli adımlar atılan bir ilçesi olarak Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ni özellikle bu ilçeye hediye ederek burada kurarak taçlandırdığı Yenimahalle'yi taçlandırdığı ve özellikle bir takım imkanlarla Yenimahalle'nin kalkındırıldığı bir ilçesiniz. Bizim göz bebeğimizsiniz. Çok önemli katkılarınız olmakta hem siyasal hayata genelde ama özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda yaptığınız performanslar başımızın üstünde ve takdir edildiğini de ben burada sizlere bitirmek istiyorum. Daha iyi olabilir miyiz? Evet olabiliriz. Bunlar bu gibi kongreler, bu gibi toplantılar daha iyi olmanın da en önemli adımlarını oluşturacaktır" dedi.

"Toplumsal dayanışma ve bütünleşme Milliyetçi Hareket Partisi için en önemli ilkelerden bir tanesidir"

Türkiye'nin en köklü partisi olduklarını ifade eden Topçu, "Geçekten Türkiye'nin en önemli köklü bir partisiyiz. Partimizle gurur duyuyorum. Partimizin özellikle bu millete ve küresel vizyona yaptığı katkıları gerçekten takdire şayan olup çünkü biz biliyoruz ki bu millet en güzeline hak etmektedir. Biz gerekirse siyasal herhangi bir kazancımızı bir kenara iterek bu millet için elimizi değil sayın liderimizin ifade ettiği gibi bedenimizi taşın altına koyarak yolumuza devam ederiz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumsal milli kimlik ve toplumsal kültür bizim olmazsa olmazlarımız arasındadır. Temel işlere baktığımızda devletin bekasını temel alıyoruz. Toplumsal dayanışma ve bütünleşme Milliyetçi Hareket Partisi için en önemli ilkelerden bir tanesidir. Milli kültürümüz, bizi biz yapan değerler, harcımız aslında saygımız, sevgimiz, yardımlaşmamız değerlerimiz açısından olmazsa olmazlarımızdır" ifadelerinde bulundu.

Ardından kongre oylama süreciyle devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Yenimahalle, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Yenimahalle Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:33:11. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Yenimahalle Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.