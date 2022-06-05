Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor - Son Dakika
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Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor

05.06.2022 15:02
Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Savran Mahallesi'nde muhtarlık ara seçimi yapılıyor, 301 seçmen yeni muhtarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Savran Mahallesi'nde muhtarlık ara seçimi yapılıyor, 301 seçmen yeni muhtarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse'nin 17 Şubat tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından mahalle muhtarlığına İsmail Avcı getirildi. Savran gibi 374 bölgede ara seçimlerin yapılması için çalışma başlatan Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre bugün eş zamanlı seçimler yapılmaya başlandı. Seçimlerden birisi de Savran Mahallesi Muhtarlık Ara Seçimleri oldu. Savran Mahallesi'nde mevcut muhtar İsmail Avcı ile Sami Akgöz muhtarlık için aday oldu. 301 seçmen sabah saatlerinden itibaren Mahalle Muhtarlığı Binası'nda yeni muhtarını belirlemek üzere sandığa gitmeye başladı. Oy kullanılan 2 sandık saat 17.00'dan sonra açılacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Mahallenin yeni muhtarı ise sonuçların ardından belli olacak. - MUĞLA

Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor
Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor
Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor
Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor
Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor

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Kaynak: İHA

Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milas Savranlı Mahallesi muhtarını seçiyor - Son Dakika

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