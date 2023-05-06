İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini hatırlatan İmamoğlu, kalabalığa böyle seslendi: Bu kararı yuhalayın ki bir daha kimse cesaret edemesin - Son Dakika
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İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini hatırlatan İmamoğlu, kalabalığa böyle seslendi: Bu kararı yuhalayın ki bir daha kimse cesaret edemesin

06.05.2023 19:18

Millet İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesini hatırlattı. Mitinge katılanların söz konusu kararı yuhalaması üzerine İmamoğlu, "Ben genelde, 'Yuhalamayın' derim ama bu kararı alanı yuhalayın kardeşim. Bu demokrasi tarihine o kara lekeyi vuranları yuhalayalım ki bir daha buna kimse cesaret edemesin." dedi.

Millet İttifakı, seçimlerden 1 hafta önce İstanbul Maltepe'de tam kadro olarak miting gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Millet İttifakı liderleri ile birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da sahneye çıkarak konuşma yaptı.

"BU KARARI YUHALAYIN KARDEŞİM"

31 Mart 2019'da Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki seçim sonuçlarını iptal etmesini hatırlatan Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kalabalığın YSK'nın kararını yuhalaması üzerine İmamoğlu, "Bundan 4 yıl önce 6 Mayıs 2019 günü bir yargı darbesi ile karşı karşıya kalmıştık. Ben genelde 'Yuhalamayın' derim ama bu kararı alanı yuhalayın kardeşim. Bu demokrasi tarihine o kara lekeyi vuranları yuhalayalım ki bir daha buna kimse cesaret edemesin. Edemesin. İstanbulluların iradesini vermeyenler seçimi iptal ettirmişlerdi. O gün utanmadan, 'Sandıktan biz çıkmazsak o seçim geçerli sayılmaz' dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi tokadı attı ki tam bir Osmanlı tokadı, yerle bir etti. Yerle bir etti." ifadelerini kullandı.

"TEK TEK OYLARI SAYMAYI ÖĞRETTİK"

İmamoğlu şunları söyledi: "Biz onlara milletçe şunu öğrettik; tek tek oyları saymayı öğrettik. Saygı duyacaksınız kardeşim. 23 Haziran'da 806 bin oy farkını millet onlara tek tek tek saydırdı. İşte 14 Mayıs'ta da milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydırmaya hazır mıyız? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü altı dolu dolu bir sözdür.

"EVİNİZE YOLLAYACAĞIZ SİZİ"

Bu millet canını feda etmiştir egemenliğin millete ait olması için. Millet her gün yaratıcı bir slogan buluyor maşallah. Güle güle kardeşim güle güle. Evinize yollayacağız sizi evinize. Biz kadına, çocuğa, saygılıyız asla dokunmayız. Biz annemizden babamızdan bu ahlakı aldık. Sevgiyle büyütüldük, Allah kalbinde sevgi olmayana sevgi bahşetsin, sevgi versin.

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Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini hatırlatan İmamoğlu, kalabalığa böyle seslendi: Bu kararı yuhalayın ki bir daha kimse cesaret edemesin - Son Dakika
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