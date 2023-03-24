Ankara'dan öne çıkan iddia: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'dan öne çıkan iddia: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecek

24.03.2023 13:53

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" mesajının ardından Muharrem İnce, "Memnuniyetle görüşür, konuşurum" ifadelerini kullandı. İki ismin yakın bir tarihte bir araya gelmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun görüşmede İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgilide konuşan Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşına bir mesaj gönderdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI

Programda "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" diyerek üstü kapalı çağrı yaptı.

İNCE'DEN JET YANIT

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ağabeyi olduğunu belirterek "Memnuniyetle görüşür, konuşurum" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKLİF EDECEK" İDDİASI

Yaşanan gelişme sonrası Ankara kulisleri yeni bir iddiayla çalkalandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelecek olan Millet İttikakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için imza toplama aşamasında bulunan tecrübeli siyasetçiyi seçimi kazanmaları durumunda Milli Eğitim Bakanı yapmayı teklif edeceği öne sürüldü.

"EĞİTİMDEKİ KARGAŞAYI MUHARREM İNCE GİBİ BİRİ ÇÖZER"

İnce'nin en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanlığı yapmak olduğunu bilen Kılıçdaroğlu'nun hamlesinde birçok CHP'linin dile getirdiği "eğitimdeki kargaşayı, üniversitelerin içine düşürüldüğü durumu Muharrem İnce gibi biri çözer" görüşünün payı olduğu ifade ediliyor. İnce'nin böyle bir teklife "hayır" diyemeyeceği de konuşulanlar arasında.

YORUMLAR (13)
  • Hüseyin Ermurat: Babanın kurumu dağıt bakim bu nasıl iş ya koca devleti kimden birşey geliyorsa ver ona bakanlık sana kim verecek hükumeti hdp ye savun bakanlığı ver bari Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Kendisinin konumu ne onu bile anlayamadım bu adam yarı Cumhurbaşkanı mı yoksa azıcık Ekrem azıcık mansor azıcık kendisini oturacak o koltuga , hepsi birden mi oturup kalkacaklar anlamış değilim Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
  • sait acar: Olmadık oğlana don biçip durmayın.sanki kazandınız da,sıra paylaşmaya geldi. Cevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Erdoğan, Muharrem İnce'ye 'Yenmiş de yenmiş' sözlerini hatırlatarak alaya aldı Erdoğan, Muharrem İnce'ye 'Yenmiş de yenmiş' sözlerini hatırlatarak alaya aldı Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin eski videosu gündem yarattı: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin eski videosu gündem yarattı: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam

Milli Eğitim Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'dan öne çıkan iddia: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecek - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı
15:20 6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
15:08 Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu depreme dayanıksız" iddialarına yalanlama
14:39 4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:48 Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu iddialarını yalanladı
14:07 3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
14:39 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
14:36 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'nın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı
14:30 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı
14:33 Galatasaray'dan sürpriz İlkay Gündoğan açıklaması: Kesinlikle yalnız olmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 15:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'dan öne çıkan iddia: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement