Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler

26.03.2022 13:53
Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Çocuk Destek Merkezi, Kadın Konukevi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Çocuk Destek Merkezi, Kadın Konukevi ve şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlere, Aile ve Sosyal Politikalar Trabzon İl Müdürü Seha Sağlam ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Canan Bülbül de eşlik etti.

Dezavantajlı gruplara ve farklı kesimlere yaptığı ziyaret ve programlarla sosyal farkındalık oluşturan ve dikkatleri çeken Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kadın Konukevi, Çocuk Destek Merkezi ile şehit ailelerini ziyaret etti.

Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi, Trabzon İkinci Kadın Konukevi ve Çocuk Destek Merkezi ziyaretinde İl Müdürü Seha Sağlam ile Kurum Müdürleri Yasemin Reis, Gözde Mumcu ve Senem Yeşilçiçek'den hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Ayvazoğlu, kurumlarda kalan çocuk ve kadınlarla görüşerek taleplerini dinledi.

AK Parti'nin sosyal hizmetler alanında önemli yatırım ve çalışmalar yaptığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, "Devletimiz, kadınlara ve çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici önemli projelere imza attı. Savunmasız tüm insanlar artık devletimizin güvencesi altında. Bizler bu hizmet kalitesini daha fazla arttırmak için gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi'nin himayelerinde yaptığımız birçok proje var. Tüm bu projelerin yanında kadınlarımıza ve çocuklarımıza gerektiğinde sıcak yuvalar ve güven dolu yarınlar inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm çabamız çocuklarımızın, kadınlarımızın yüzünde tebessüm ve mutluluk bırakabilmek" dedi.

Şehit aileleri ile de yakın temaslarda bulunan Milletvekili Ayvazoğlu, Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep'in annesi Nuray Gençcelep, eşi Nurcan Gençcelep'ı, şehit polis memuru Yunus Çavdar'ın eşi Tuğba Çavdar'ı, Şehit Özel Harekat Polisi Tamer Aktaş'ın eşi Fatma Aktaş'ı, şehit polis memuru Kenan Kumaş'ın eşi Gülcan Kumaş'ı ve şehit polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın eşi Semra Özcan'ı evlerinde ziyaret etti.

"Hakları ödenmez"

"Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanet, baş tacımızdır" diyen Milletvekili Ayvazoğlu, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milletimizin birlik içindeki halinin ve güvenlik ile oluşan huzurunun temelinde şehitlerimizin ve onların ailelerinin fedakarlıkları vardır. Bu ülkenin bir ferdi olarak şehitlerimize borcumuzu ödeyemeyiz. Hakları ödenmez, mekanları cennet olsun. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Bizler şehit ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" diye konuştu. - TRABZON

Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler
Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler
Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler

YORUMLAR
500
Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı! Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı! Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti Son dakika: Validen Şehit kızına taziye ziyareti

Bahar Ayvazoğlu, Milletvekili, Trabzon, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:41 4 ay önce eşinden ayrılan Samsunlu genç, doğal gaz borusuna havlu ile asılmış şekilde bulundu
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 14:07:02. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Ayvazoğlu'ndan yürekleri ısıtan ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement