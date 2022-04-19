Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon'da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Türkiye'nin güçlü bir sosyal devlet olduğunu belirterek sadece Trabzon'da 2021 yılında engelli ve yaşlı maaşı olarak yapılan toplam ödemenin 112 Milyon 393 Bin 518 TL olduğunu açıkladı.

Milletvekili Ayvazoğlu Ortahisar ilçesinde engelli ve yaşlı aileleri ziyaret ederek çat kapı evlere misafir oldu. Ziyaretlere, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Merve Uzun ve teşkilat üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ailelere ileten ve durumları hakkında bilgi alan Milletvekili Ayvazoğlu, ailelerin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşanan tüm krizlere ve küresel sorunlara rağmen sosyal devlet anlayışında bir adım dahi geri atmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletine sevdalı bir lider olduğunu söyleyen Ayvazoğlu, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız tüm gücünü milletten alan milletine sevdalı bir liderdir. Partimiz iktidara geldiği günden itibaren en büyük hizmeti ve desteği milletin ta kendisine, gerek sağlık yönünden gerek ekonomik yönden ihtiyaçlı ailelere ve alt gelir gruplarına yaptı" dedi.

112 milyon lirayı bulan destek

Türkiye'nin sosyal devlet olma anlamında Erdoğan'ın liderliğinde çağ atladığını ifade eden Ayvazoğlu, "Sosyal Hizmetler anlamında ülkemizde önemli çalışmalar yapıldı. Yok sayılan, hor görülen ve birçok konuda dezavantajlı olan gruplara yönelik önemli desteklemeler ve imkanlar sağlandı. Yalnızca Trabzon ilinde 5 bin 738 kişi engelli maaşından faydalanıyor ve onlara 2021 yılında toplam 47 milyon 617 bin 457 TL maaş ödemesi yapıldı. Benzer şekilde 7 bin 333 kişi de yaşlı maaşından faydalanıyor ve onlara da 2021 yılında 64 milyon 776 bin 61 TL maaş ödemesi yapıldı. Bir yıl içinde toplam 112 milyon 393 bin 518 TL ödeme yapılmış. İşte bu güçlü devletin önemli göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

"Güçlenerek çıkacağız"

Türkiye'nin güçlü bir ekonomik altyapısı olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye her geçen gün daha da gelişmekte ve üretim kapasitesini arttırmaya devam etmektedir. Şuan yaşanan ekonomik daralmanın ana nedeni pandemi ve savaşlardan kaynaklı küresel sorunlardır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen daha önceki ekonomik sorunları nasıl aştıysak bu sürecin üstesinden de geleceğiz. 2023 eşiğinden de daha da güçlenerek çıkarak yeni yüzyılda dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girebilecek kapasiteye ülke olarak ulaşacağız. Bunun altyapısı hazır, biz buna hazırız, inanıyoruz ve inşallah başaracağız" diye konuştu. - TRABZON