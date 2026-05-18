Eldemir: 19 Mayıs bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu gün

18.05.2026 13:20
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı bu kutlu günün gençliğe emanet edildiğini vurguladı.

Milletvekili Eldemir, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu gün olduğunu belirtti.

Bu tarihin sadece bir başlangıcı değil aynı zamanda Türk milletinin azim, inanç ve kararlılıkla yazdığı destanı da sembolize ettiğini vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal, Türk milletinin geleceğini gençliğe emanet etmiş, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek onlara duyduğu güveni açıkça ifade etmiştir. 19 Mayıs, bu nedenle yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil aynı zamanda geleceğe duyulan büyük bir inancın da göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev, bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşımaktır. 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
