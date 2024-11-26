Milletvekili Gider, Mehmet Akif Ersoy'un Evinin Ziyaretinde Vurguladı: Birlik ve Beraberlik İle Geleceğe - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Gider, Mehmet Akif Ersoy'un Evinin Ziyaretinde Vurguladı: Birlik ve Beraberlik İle Geleceğe

Milletvekili Gider, Mehmet Akif Ersoy\'un Evinin Ziyaretinde Vurguladı: Birlik ve Beraberlik İle Geleceğe

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği Bayramiç'teki müze evini ziyaret etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

26.11.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluğunun geçtiği Bayramiç ilçesindeki müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Milletvekili Ayhan Gider, "Mehmet Akif'in ruhuna ve Asım'ın Nesli idealine yakışır şekilde, birlik ve beraberlik ruhuyla hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyoruz" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği Bayramiç ilçesindeki müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Milletvekili Ayhan Gider'e, AK Parti ilçe Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı yapan Sadettin Arslan ile yeni seçilen ilçe Başkanı Ata Çetin de eşlik etti.

Milletvekili Ayhan Gider, "Bayramiç ilçe kongremizin ardından, bu toprakların yetiştirdiği büyük değer Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatan bu özel mekanda, geçmişte ilçemize hizmet etmiş Sadettin başkanımız ve yeni seçilen ilçe başkanımız Ata bey ile bir araya geldik. İlçemize hizmet eden her isim, bizim için kıymetlidir. Yeni dönemde görev alan arkadaşlarımızın da aynı azimle bu bayrağı daha ileri taşıyacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Gider, Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden ilham alarak sürdürülen hizmetlerin, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasında büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin hem geçmişe sahip çıkan hem de geleceğe güvenle bakan bir hareket olduğunu vurgulayan Ayhan Gider, "Mehmet Akif'in ruhuna ve Asım'ın Nesli idealine yakışır şekilde, birlik ve beraberlik ruhuyla hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Bayramiç ilçe Kongresi ile birlikte ilçede yeni bir dönemin başladığını belirten Gider, kongrenin Bayramiç ve Çanakkale için hayırlı olması temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Gider, Mehmet Akif Ersoy'un Evinin Ziyaretinde Vurguladı: Birlik ve Beraberlik İle Geleceğe - Son Dakika

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