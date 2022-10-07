Milletvekili Kaya: "Gençlerimizin fikirlerini duymaya ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Milletvekili Kaya: "Gençlerimizin fikirlerini duymaya ihtiyacımız var"

07.10.2022 16:54
Milletvekili Kaya: "Gençlerimizin fikirlerini duymaya ihtiyacımız var"

AK Parti Çorum Milletvekilli ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya'yı üniversiteli gençler mecliste ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekilli ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya'yı üniversiteli gençler mecliste ziyaret etti.

Oğuzhan Kaya, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde okuyan Çorumlu gençleri gazi Mecliste misafir etti. Ziyarette gençlerin büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlaması gerektiğine dikkat çeken Kaya, "Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum çünkü biz, gençlerimizle ülkemizden başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Siyasetçilerin daha çok gençlerin sesine kulak vermesi gerektiğine dikkat çeken Oğuzhan Kaya, "Genç arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle fikir alış-verişinde bulunmak, güncel konularla ilgili konuşmak benim için çok önemli. Ülkemizde böyle buluşmalara, gençlerin seslerini, fikirlerini duymaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemde olduğumuza inanıyorum. Yarınımızın teminatı gençlerimizi dinlemek gerek" şeklinde konuştu.

Meclis çatısı altında gözlerinde öğrenme ve siyasete dahil olma ışığı taşıyan gençlerle bir arada olmanın keyfini yaşadığını ifade eden Milletvekili Kaya, "Üniversiteli gençlerimizle, kardeşlerimizle bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz inşallah" diye konuştu. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Oğuzhan Kaya, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Kaya: 'Gençlerimizin fikirlerini duymaya ihtiyacımız var' - Son Dakika

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