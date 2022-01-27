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Milletvekili OSB'de işveren ve işçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili OSB'de işveren ve işçilerle bir araya geldi

27.01.2022 14:38
Milletvekili OSB'de işveren ve işçilerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların işveren ve işçileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların işveren ve işçileriyle bir araya geldi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek hem kar yağışından hem de elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet yaşayan işletmeleri ziyaret etti. İşverenve işçilerin mağduriyetini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'ın kalbi konumunda bulunan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde, Adıyaman'a büyük istihdam sağlayan işyerlerinde şu anda makinalar boş durumda, makinaların üzerinde dikim bekleyen malzemeler var. Şu anda bu işyeri yüzde 15 kapasiteyle çalışıyor geriye kalan kısmı şu anda enerji tasarrufu nedeniyle, iktidarın dayatması nedeniyle işçiler işe gelemedi ve işverenler şalterlerinin bir kısmını indirmek zorunda kaldı. Bu durum ülkemiz için büyük bir kayıp, iktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi" dedi.

Kar yağışı ve elektrik kesintisinden dolayı sanayicilerin ve işverenlerin ciddi anlamda sıkıntıya girdiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Yurt dışına ihracat yapan firmalarımızın önümüzdeki süreçte siparişlerini süresinde yetiştirmeleri imkansız gibi gözüküyor. Verdikleri sözleri yerine getirememe durumları söz konusu ve bu da beraberinde ciddi bir mağduriyet oluşturacak. Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle fiili olarak 3 gündür yolların kapalı olması nedeniyle işçiler işbaşı yapamadı. Firmalarımız büyük bir sıkıntı ve mağduriyet yaşadı akabinde de bu enerji krizinin ortaya çıkardığı mağduriyet işverenleri ve sanayicileri ciddi anlamda bir sıkıntıya sokmuş görünüyor" ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin ve işverenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan Tutdere, "Buradan iktidara çağrı yapıyoruz, Türkiye'yi bir enerji krizine soktunuz. Faturayı işverene yüklüyorsunuz, üreten insanlara yüklüyorsunuz. Bunun faturasını işverenler değil, sizin ödemeniz lazım. Vatandaşlarımızın, sanayicilerimizin, işverenlerimizin bu süreçten dolayı yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için acilen tedbir alın. Aksi takdirde bu sürenin sonunda da şalterler açılmayabilir. Belki de Anadolu da OSB'lerde çalışan milyonlarca asgari ücretli işlerini kaybedecek. İktidarı çözüme davet ediyoruz. İktidarı bir an evvel işverenlerimizin, sanayicilerimizin sorunlarına duyarlı davranmaya ve bu zararları karşılamak için gerekli yasal çalışmaları yapmaya davet ediyoruz. Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ana arterlerin ve yolların zamanında açılmamış olması nedeniyle zaten fiilen üç günlük kapanma yaşanmıştı. Akabinde enerji kriziyle beraber yaşanan bu üç günlük kapanma da büyük bir mağduriyete neden oldu. Kentimiz, işçilerimiz, sanayicilerimiz bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili OSB'de işveren ve işçilerle bir araya geldi
Milletvekili OSB'de işveren ve işçilerle bir araya geldi

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Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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