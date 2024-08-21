Milletvekili Transferleriyle Meclis'teki Sandalye Dağılımı Değişti - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Transferleriyle Meclis'teki Sandalye Dağılımı Değişti

Hareketli günlerin yaşandığı siyasette bağımsız milletvekillerinin partilere transferiyle Meclis'teki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin sandalye sayısı 266'ya, CHP'nin de 128'e yükseldi.

21.08.2024 12:38
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Hareketli günlerin yaşandığı siyasette bağımsız milletvekillerinin partilere transferiyle Meclis'teki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin sandalye sayısı 266'ya, CHP'nin de 128'e yükseldi.

İYİ Parti'den istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak Meclis'te bulunan İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz'in AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümünde iktidar partisine geçmesinin ardından bir vekil transfer hamlesi de CHP'den geldi. Yine İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte ana muhalefet partisinin vekil sayısı 127'den 128'e yükseldi. AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 264'ten 266'ya yükseldi. Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya geriledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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