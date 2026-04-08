Milletvekillerinden Değerlendirmeler

DEM Parti'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Türkiye'de infaz koruma memurlarına "mobbing" yapıldığını savundu.

İnfaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin daha önce de açıklamalar yaptıklarını kaydeden Gergerlioğlu, "İnfaz koruma memurları Güvenlik Hizmetleri Sınıfı'na alınmış durumda değil. O yüzden özlük haklarında çok büyük bir gerileme var ve çok az maaş alıyorlar." dedi.

Şırnak Milletvekili Aslan ise Şırnak'taki yol yapım çalışmalarının bitirilemediği iddia ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını eleştirdi.

Cizre-Silopi kara yolundaki çalışmaların tamamlanmadığını iddia eden Aslan, tarihi İpekyolu güzergahındaki yolun tamamlanmamasının mağduriyetlere yol açtığını öne sürdü.

Şırnak'ta milli park ve tabiat parkının bulunmamasını da eleştiren Aslan, kentteki baraj ve madencilik faaliyetlerine ilişkin güncel raporların paylaşılmasını istedi.

Muş Milletvekili Çakı, Muş'un Varto ilçesinde yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" projesini eleştirerek, ilçenin üçte birine yayılması hedeflenen bu projenin iptal edilmesini istedi.

Jeotermal konusuna sadece yer altından sıcak su çıkarma meselesi olarak bakılmaması gerektiğini ifade eden Çakı, projenin hayata geçmesiyle ortaya çıkacak zehirli gaz salınımları ile ağır metallerin toprağa ve suya karışma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Bingöl-Karlıova-Varto hattındaki aktif fay hattını anımsatan Çakı, "Sismik hareketler tekrardan tetiklenebilir ve Varto'nun 1966'da yaşadığı o büyük yıkıcı depremin yenisi tekrarlanabilir. Ancak bu defa sonuç daha vahim olur. Çünkü sadece insanlar molozların altında kalarak değil, o gazlardan zehirlenerek de yanarak da yaşamlarını yitirebilirler. Biz bu projeye rıza göstermiyoruz. Bu proje derhal iptal edilmeli." diye konuştu.

Çakı'nın düzenlediği basın toplantısına, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir de katıldı.