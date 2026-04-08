Milletvekillerinden Değerlendirmeler

08.04.2026 17:42
DEM Parti milletvekilleri, basın toplantısında infaz koruma memurları ve projeleri eleştirdi.

DEM Parti'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Türkiye'de infaz koruma memurlarına "mobbing" yapıldığını savundu.

İnfaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin daha önce de açıklamalar yaptıklarını kaydeden Gergerlioğlu, "İnfaz koruma memurları Güvenlik Hizmetleri Sınıfı'na alınmış durumda değil. O yüzden özlük haklarında çok büyük bir gerileme var ve çok az maaş alıyorlar." dedi.

Şırnak Milletvekili Aslan ise Şırnak'taki yol yapım çalışmalarının bitirilemediği iddia ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını eleştirdi.

Cizre-Silopi kara yolundaki çalışmaların tamamlanmadığını iddia eden Aslan, tarihi İpekyolu güzergahındaki yolun tamamlanmamasının mağduriyetlere yol açtığını öne sürdü.

Şırnak'ta milli park ve tabiat parkının bulunmamasını da eleştiren Aslan, kentteki baraj ve madencilik faaliyetlerine ilişkin güncel raporların paylaşılmasını istedi.

Muş Milletvekili Çakı, Muş'un Varto ilçesinde yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" projesini eleştirerek, ilçenin üçte birine yayılması hedeflenen bu projenin iptal edilmesini istedi.

Jeotermal konusuna sadece yer altından sıcak su çıkarma meselesi olarak bakılmaması gerektiğini ifade eden Çakı, projenin hayata geçmesiyle ortaya çıkacak zehirli gaz salınımları ile ağır metallerin toprağa ve suya karışma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Bingöl-Karlıova-Varto hattındaki aktif fay hattını anımsatan Çakı, "Sismik hareketler tekrardan tetiklenebilir ve Varto'nun 1966'da yaşadığı o büyük yıkıcı depremin yenisi tekrarlanabilir. Ancak bu defa sonuç daha vahim olur. Çünkü sadece insanlar molozların altında kalarak değil, o gazlardan zehirlenerek de yanarak da yaşamlarını yitirebilirler. Biz bu projeye rıza göstermiyoruz. Bu proje derhal iptal edilmeli." diye konuştu.

Çakı'nın düzenlediği basın toplantısına, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir de katıldı.

Kaynak: AA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
