Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Tortum ilçesindeki programının ardından kent merkezindeki Kayakyolu İlkokuluna geçti.
Daha sonra ziyaret ettiği Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesinde Bakan Tekin ve beraberindekilere, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından Erzurum türkülerinin yer aldığı müzik dinletisi sunuldu.
Okulda öğrenciler tarafından yapılan resim ve heykel sergisini gezen Tekin, burada öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Tekin'e burada sinema ve dizi oyuncuları da eşlik etti.
Tekin, daha sonra ise Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'a gelerek buradaki öğrencilerin yaptığı teknolojik ürünler hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Özçelik, şehitlerin aileleriyle sohbet ederek herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlattı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yaptı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?