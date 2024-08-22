Milli Eğitim Bakanı Kilis\'te Temaslarda Bulundu

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'ye sıfır noktada olan Kilis'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Protokol üyeleri tarafından karşılanarak Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Tekin, daha sonra basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Yusuf Tekin, toplantı sonrası esnaf ziyareti yaptı. Bakan Tekin esnafa hal hatır sorarak hayırlı iş temennisinde bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. - KİLİS