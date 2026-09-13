Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, sosyal medya hesabındaki mesajında, 105 yıl önce en zor şartlar altında birlik ve beraberlik içinde istiklal ve istikbalini korumayı bilen Türk milletinin, Sakarya'da destansı bir zafere imza attığını, bağımsızlık iradesini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Maarif ailesi olarak bizler de ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mukaddes mirastan aldığımız güçle, geleceğimizi eğitim marifetiyle kurmaya ve evlatlarımızı milli şuurla yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."