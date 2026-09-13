Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı:

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Maarif ailesi olarak bizler de ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mukaddes mirastan aldığımız güçle, geleceğimizi eğitim marifetiyle kurmaya ve evlatlarımızı milli şuurla yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, sosyal medya hesabındaki mesajında, 105 yıl önce en zor şartlar altında birlik ve beraberlik içinde istiklal ve istikbalini korumayı bilen Türk milletinin, Sakarya'da destansı bir zafere imza attığını, bağımsızlık iradesini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Maarif ailesi olarak bizler de ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mukaddes mirastan aldığımız güçle, geleceğimizi eğitim marifetiyle kurmaya ve evlatlarımızı milli şuurla yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Politika, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı: - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

14:31
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
14:01
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı Savcılık yakalama kararı çıkardı
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
13:49
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
13:24
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
13:19
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 14:49:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement