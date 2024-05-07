Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan'ın vefatını üzüntüyle öğrendi - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan'ın vefatını üzüntüyle öğrendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslektaşı İbrahim Oktugan'ın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına ve velilere sabır diledi. Ayrıca, bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

07.05.2024 23:34
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslektaşlarından İbrahim Oktugan'ın menfur bir saldırı sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız İbrahim Oktugan'ın uğradığı menfur saldırı sonucu vefatını büyük bir teessürle örendim. Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Oktugan'ın vefatını üzüntüyle öğrendi - Son Dakika

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