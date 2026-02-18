Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başladı

18.02.2026 01:10
TBMM, Milli Parklar Kanunu'nda değişiklikler için görüşmelere başladı. Ceza maddeleri geliyor.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmeler başladı.

TBMM Genel Kurulu, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmalar, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklifin 1'nci bölümü üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi 18 Şubat Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

MİLLİ PARKLARDA EKOLOJİK DENGELERİ BOZANLARA 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

Teklife göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Söz konusu kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

