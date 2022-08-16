Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti - Son Dakika
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Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti

16.08.2022 16:00
Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti. Bakan Akar ile Tchatchouwo baş başa görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Kamerun, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti - Son Dakika
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