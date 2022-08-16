Bakanı Akar, Kamerun Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Tchatchouwo'yu kabul etti. Bakan Akar ile Tchatchouwo baş başa görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Kamerun, Ankara, Politika, Son Dakika
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