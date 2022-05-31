Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

31.05.2022 09:55

ABU Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

ABU Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Abu Dabi'de, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya gelmesinin ardından Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de görüştü.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini sunduğu, Devlet Başkanı seçilmesinden dolayı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi, Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan ile Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Sani Al Rumaithi de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
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Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - Son Dakika


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