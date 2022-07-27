Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

27.07.2022 20:32
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov arasında gerçekleşen görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği öğrenildi. Ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. - ANKARA

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Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.
Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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