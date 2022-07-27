Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

27.07.2022 21:17
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede; Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü - Son Dakika
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