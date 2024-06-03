Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti'yi kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.

03.06.2024 17:35
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Franchetti'yi kabul ettiği belirtildi.

Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in de yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile Görüştü - Son Dakika

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