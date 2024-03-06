Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan\'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır' dedi. Kurtulmuş, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, uluslararası adaletin yerini bulmasını ve Netanyahu'nun cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, gençlere adil bir dünya için hayal kurmaları çağrısında bulundu.