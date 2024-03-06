Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ı makamında kabul etti. - ANKARA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılacak olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 3 bin kişilik Spor Salonu projelerinin temelini atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz. Betonlaşmanın önüne set gerdik, ranta izin vermiyoruz' dedi.
Keşir, İmamoğlu'nun kadın seçmenleri küçümseyen ve sınıflandıran açıklamalarını kınadı. Kadınların sınıflandırılmasının tarihe gömüldüğünü belirten Keşir, AK Parti'nin bu konuda önemli adımlar attığını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır' dedi. Kurtulmuş, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, uluslararası adaletin yerini bulmasını ve Netanyahu'nun cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, gençlere adil bir dünya için hayal kurmaları çağrısında bulundu.
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