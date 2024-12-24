Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Austin Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.