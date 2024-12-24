MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Austin Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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