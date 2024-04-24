Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Korgeneral Quang Tuan'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayisini yakından incelemek ve savunma sanayisi alanında iş birliği yapmak için Ankara'ya gelen Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Korgeneral Quang Tuan'ı Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. - ANKARA