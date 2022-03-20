Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elçi: "İktidar ve Muktedir olmak istiyoruz" - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elçi: "İktidar ve Muktedir olmak istiyoruz"

20.03.2022 16:52
Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elçi: "İktidar ve Muktedir olmak istiyoruz"

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen Merkez İlçe Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Elçi, partisinin iktidar ve muktedir olmak için yola çıktığını söyledi.

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen Merkez İlçe Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Elçi, partisinin iktidar ve muktedir olmak için yola çıktığını söyledi.

Elçi yaptığı açıklamada; "Milli Yol Partisi kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin her coğrafyasında hayat bulan ve toplumun tamamını kucaklamaya yönelik siyaset geliştiren siyaseten nefes bulamayan, kendi düşüncelerinin siyasete yansıtılmadığını düşünen, sağ ve sol kanat ile Türkiye'nin fikri yapısını içerisinde barındıran bir hareket olacağız" dedi. Kuruluş amaçlarının ise yetenekli ve liyakatli insanları bir araya toplamak olduğunu aktaran Elçi; "Gerçek vatanseverleri devletin yönetim kademesine taşıyarak bir organizasyon kuruyoruz. Bu doğrultuda da siyasetimizi yapıyoruz. Kısa süre içerisinde gösterilen özverili çalışmalar ile kongrelerimizi tamamlayıp seçimlere girme yeterliliğini aldıktan sonra muktedir ve iktidar olacak bir siyasi hareketin temsilcileri konumunda olacağız" diye konuştu. Merkez ilçe kongresi öncesi konuşan İl Başkanı Şevket Göçmen ise; "Ortak paydaları birleştirerek Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Boşnak, Azeri, Türkmen, Gürcü herkes ile bu ülkede yaşayan ve bu ülkede karnını doyuran kavimlerin birleştiği arkadaşlık ve kardeşlik hareketi oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Merkez ilçe kongresine tek adayla giden Milli Yol Partisinde Ömer Yeşil ilçe başkanı oldu. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Elçi ile birlikte Abdülkadir Bozkurt da katıldı. - KIRŞEHİR

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elçi: İktidar ve Muktedir olmak istiyoruz
Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elçi: İktidar ve Muktedir olmak istiyoruz

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Kırşehir, Hisarcık, İktidar, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elçi: 'İktidar ve Muktedir olmak istiyoruz' - Son Dakika


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