Milli Yol Partisi, Pençe Kilit Harekatı\'nda şehit düşen askerler için siyasi programlarını iptal etti

Milli Yol Partisi (MYP) Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen 9 asker için siyasi programlarını iptal ettiğini duyurdu.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, Baş Danışmanı Şevket Göçmen ile birlikte Kahramanmaraş'a şehit cenazesi törenine katılmak için hareket etti. Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenaze törenine katılmak üzere hareket ettiklerini söyleyen Çayır; "Siyasi programlarımızı iptal ederek yola çıktık. Allah'tan şehitlerimize rahmet dilerim. Milletçe başımız sağ olsun" dedi.

Şehidin Kahramanmaraş'taki anne ve babasına acı haberin ulaşmasının ardından şehidin ailesinin kaldığı konteyner ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılmıştı. - KIRŞEHİR