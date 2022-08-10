Başkan Sözen'e Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarından ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük teşkilatları İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret etti.

Ziyarette, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanvekili Cenk Gedikoğlu, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çapraz,İl Genel Meclis Üyeleri Sırrı Şen, Murat Karagül, Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Safranbolu İlçe Başkanı Erkan Canözü, Eskipazar İlçe Başkanı Şaban Tutar, Eflani İlçe Başkanı Hüsnü Akın, Yortan Belde Başkanı Alaattin Islak ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Derya Ekmekçi yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanvekili Cenk Gedikoğlu "Karabük geneli yaptığınız ve yapacağınız hizmetleri parti grubumuzla birlikte yakından takip ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehrimize ve hemşerilerimize yönelik yapılan tüm hizmetleri takdirle karşılıyor, Karabük'ümüze hizmet etme konusunda grubumuzla birlikte desteklerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanvekili Cenk Gedikoğlu ve beraberindeki heyete İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karabük İl Özel İdaresinin bugün geldiği nokta itibariyle kendi kendine yeten bir kurum haline geldiğini belirten Sözen, "2019 yılında asfalt plentimizin kurulmasıyla birlikte birçok köy grup yolumuzda asfalt serimi gerçekleştirdik. Cumayanı Taş Ocağına Kurmuş olduğumuz sabit konkasörün seri üretime başlamasıyla birlikte de köylerimizde çok daha fazla hizmet yerine getireceğiz. Çok güçlü bir makine parkımız var. Her geçen gün makine parkımıza yeni araçlarımızı ekliyoruz. Alt yapı, içme suları, kanalizasyon ve tarımsal hizmetler bakımından da çok iyi durumdayız. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Cumhur İttifakının ruhuna uygun hareket ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Başkan Sözen konuşmasının sonunda, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARABÜK