Bosna Hersek'te ayrılıkçı adımları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in oğlu İgor Dodik, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde başbakanlık görevine aday gösterildi.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin Halk Meclisi'ne seçilen İgor Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Savo Minic tarafından resmen hükümet kurmakla görevlendirildi. Minic, seçimlerden galip ayrılan koalisyon ortaklarıyla yaptığı istişarelerin ardından Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı idari birimde hükümeti kurma görevini Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) Partisi lideri ayrılıkçı Milorad Dodik'in oğlu İgor Dodik'e verdi. Düzenlenen basın toplantısında İgor Dodik'in entite hükümetine başkanlık etmek için gerekli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu ifade eden Minic, "Müstakbel başbakandan talebim, hükümetinin daha fazla enerji ve hazırlık göstermesi, modern teknolojileri ve yenilikleri daha yaygın bir şekilde kullanmasıdır" dedi.

Oğlunun başbakanlığa aday gösterilmesini değerlendiren Milorad Dodik, "İgor benim gururum ve zaferim. Kendisini Sırp Cumhuriyeti entitesinin yeni hükümetini kurma görevini alması vesilesiyle kalpten tebrik ediyorum. Kendisi SNSD'nin evladıdır" dedi.

SNSD'nin teşkilat sekreterliğini yürüten İgor Dodik'in başbakanlığı üstlenmesi için Halk Meclisi'nin de onayı gerekecek. 37 yaşındaki Dodik, bu durumda entitenin en genç başbakanı unvanının sahibi olacak. Daha önce ABD yaptırımları ile gündeme gelen ve Washington'ın 2025'te yaptırım listesinden çıkardığı İgor Dodik'in Bosna Hersek'in önde gelen siyasi makamlarından birini üstlenme yolunda olması, Bosnalı Sırp siyasetinde farklı tepkilere neden oldu.

Stanivukovic: "RS entitesi, aile şirketine dönüşüyor"

Sırp Cumhuriyeti entitesindeki muhalefetin önde gelen isimlerinden Banja Luka Belediye Başkanı Drasko Stanivukovic ise, İgor Dodik'in başbakanlığa aday gösterilmesini "entitenin bir aile şirketine dönüştürülmesi" olarak nitelendirdi. Stanivukovic, "Toruna şirket, sağdıca Başkanlık Sarayı, diğerine üniversite, oğula başbakanlık. Hepsi de dedenin dikkatli gözetimi altında. Geriye yalnızca başbakanlık binasının girişine, 'Sırp Cumhuriyeti Limited Şirketi' tabelası asmak kaldı. Sahipleri belli. Kuruluş sermayesi ise bizden" ifadelerini kullandı.

İgor Dodik, 2024 yılında SNSD Parti Teşkilatı Sekreterliğine atanmış ve babası Milorad Dodik'in açık desteğiyle ekim ayında yapılan seçimlerde entite meclisi üyeliğine seçilmişti.

Milorad Dodik'in görevden uzaklaştırılması

Geçtiğimiz yıl görevden alınmasıyla sonuçlanan süreçte Milorad Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, devlet düzeyindeki yargı ve polis kurumlarının RS entitesindeki faaliyetlerinin yasaklanması ve ayrı seçim ve yargı yapıları olan kurumlar kurulması gibi radikal kararlara öncülük etmişti. Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaştan bu yana en büyük güvenlik krizine ve yeniden savaş endişelerine neden olan bu kararlar, 2025'te Dodik'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi tarafından yürürlükten kaldırılmıştı.