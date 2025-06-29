MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas heyeti arasında yapılan görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımların kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

HAMAS HEYETİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Yapılan görüşmede Gazze'de yaşanan insani trajedi ele alındı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

ATEŞKES MASADA

Görüşmede ayrıca bu kritik dönemde Filistinli guruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak görüşüldü. Kalın görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğu da vurgulandı.