Miting gibi SKM açılışı

Politika

Cumhur ittifakı Aziziye'de dün yaptığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında adeta bayram havası estirdi.

Saltuklu Mahallesi Şehit Onbaşı Ömer Budak Caddesi üzerindeki SKM ofisinin açılışına AK Parti ve Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden yöneticiler katıldı.

Açılışa AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Polat, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ayşe Deniz Çelik, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar ile Cumhur ittifakının il ve ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarında Cumhur ittifakı Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun, heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı. Açılış konuşmasını AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun yaptı. Coşkun konuşmasında Cumhur ittifakı birlikteliğine vurgu yaptı. Türkiye sıralamasında Aziziye'nin nüfus oranına göre en çok oy alan dördüncü ilçe olduğunu hatırlatan Coşkun, bu başarıyı 2024 seçimlerinde daha yukarılara çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

Orhan; Aziziye Emin Ellerde Olacak

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise açılış konuşmasında söz alarak AK Parti belediyeciliğine vurgu yaptı. 2004 yılından bu yana AK Parti'nin yurdun tüm sathında büyük emek ve özveri ile halka hizmeti şiar edindiğini anlatan Başkan Orhan, "10 yıl boyunca halka hizmeti Hakka hizmet bilip belediyecilik hizmetlerinin de rutinine çıkıp çalıştım. Bundan sonra ki dönemde de bayrağı inşallah kazanırsa Sayın Tavlaşoğlu'na teslim edeceğim. Bana da hangi görev verilirse yapmaktan imtina etmeyeceğim" dedi.

Acar; Cumhur İttifakı Seçimlere Hazırdır

Aziziye MHP İlçe Başkanı Lokman Acar'da konuşmasında Cumhur ittifakının seçim çalışmalarındaki uyumuna dikkat çekti. Cumhur ittifakı olarak Türkiye'nin gelişmesinde partiler ötesi bir hizmet birlikteliği sergilendiğini kaydetti. Acar, "MHP İlçe teşkilatı olarak bu seçimde de Aziziye'nin daha iyi bir konuma gelmesi için gayret göstereceğiz. Son yıllarda ülkemizin bekasına kast etmek isteyen odaklara fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Tavlaşoğlu; Hizmette Hep Daha İyiyi Amaçlıyoruz

Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu ise Cumhur ittifakı belediyeciğinin insan odaklı ve yaşanabilir kentler hedeflediğine dikkat çekti. Konuşmasında mevcut belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a da on yıl boyunca yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Tavlaşoğlu, "Aziziyemizi esnaf aklıyla görüp, tüccar olarak degerlendirip, mühendis aklıyla yöneteceğiz inşaallah. Dün olduğu gibi bugünde belediyecilik hizmetlerinde hep daha yeni ve güncel hizmetleri veren Cumhur ittifakımız 31 Mart seçimleri sonrasında da daha güzel ve büyük projeler ile halkımızın hizmetinde olacaktır" dedi.

Yurdagül; Türkiye Cumhur İttifakı ile Daha da Büyüyecek

Türkiye'nin Cumhur ittifakı yönetiminin uyumu sayesinde belediyecilik çalışmalarında başarı gösterdiğini anlatan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "İttifakımızın ruhu ve gücüyle, Aziziye için canla başla çalışacağız. Bize verilen her yükü omuzlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bugünde, yarında ittifakımız ülkemizin geleceğine başarılı kılmak için canhıraş çaba gösterecektir" diye konuştu.

Öz; Cumhurbaşkanımızın Vizyonu ile Yürüyoruz

Açılış konuşmalarında söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz'de yerel seçim sonuçlarında büyük oy oranları elde edeceklerinin sözünü verdi. Milletvekili Öz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve kararlı tutumu bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Hep birlikte daha büyük hedeflere doğru yürüyeceğiz. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma azmimizi bir kez daha teyit ettik. Aziziye'de ve ülkemizde daha güçlü etkin bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Küçükoğlu; Türkiye Yüzyılını İnşa Ediyoruz

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu açılış konuşmasında Cumhur ittifakı birlikteliğinin ilk günkü aşkla devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Küçükoğlu, Erzurum'da iktidarın başlattığı kalkınma hamlesinin büyük bir coşku ve heyecanla devam ettiğini söyledi. Küçükoğlu, "Cumhur ittifakımız ile birlikte yürüdüğümüz bu kutlu davada, Türkiye yüzyılımızı inşa etme azmiyle hareket ediyoruz. Hemşerilerimizin büyük teveccühü ve coşkusu bizi daha da cesaretlendiriyor. Gönül belediyeciliği şiarıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sekmen; Aziziyemize Dev Yatırımlar Gelecek

Son olarak söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı başkan adayı Mehmet Sekmen ise 2. Organize Sanayi Bölgesinin Ilıca'da konumlandırılacağına işaret etti. Büyük bir kısmı tamamlanan parselizasyonunun bitirildiği 2. OSB'de binlerce işsize iş imkanı olacağını dile getiren Başkan Sekmen, "Şehrimizin batıya açılan kapısı olan Ilıca mahallemizin yatırımlardan en yüksek düzeyde istifade edebilmesi için 2. OSB büyük bir şanstır. Büyük markalar buralarda 30 bine yaklaşan istihdam sözünü verdiler. Çok kısa bir süre sonra açılışı tamamlanacak olan bu yatırımlar ile yalnızca Ilıca mahallemiz değil Aziziye ve Erzurum'da ihtiyaç duyulan istihdamın büyük bir kısmı tamamlanmış olacaktır. 31 Mart seçimleri sonrasında şahlanışımız devam edecektir" dedi.

Cumhur ittifakı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı kurdela kesimi ile devam etti. Yoğun ilginin olduğu açılış töreni miting havasında gerçekleşti. - ERZURUM