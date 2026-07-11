Moldova'da Yeni Başbakan Adayı Tofan - Son Dakika
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Moldova'da Yeni Başbakan Adayı Tofan

11.07.2026 19:10
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Cumhurbaşkanı Sandu, istifa eden Munteanu'nun yerine Vasile Tofan'ı başbakan adayı gösterdi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, bu ayın başında istifa eden Başbakan Alexandru Munteanu'nun yerine 44 yaşındaki iş insanı Vasile Tofan'ı başbakanlığa aday gösterdiğini açıkladı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, bu ayın başında istifa eden Başbakan Alexandru Munteanu'nun yerine iş insanı ve girişimci Vasile Tofan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Sandu, Tofan'ın adaylığını açıkladı. Sandu, "Parlamentoya danıştıktan sonra, Moldova'nın hedeflerini göz önünde bulundurarak Vasile Tofan'ı başbakanlık makamına aday gösterdim" dedi.

"Hedef, Moldova'nın AB'ye katılma anlaşmasını 2028 yılının sonuna kadar imzalamak"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tofan ise öncelikleri arasında ülke ekonomisini yeniden canlandırmanın bulunduğunu belirtti. Üç temel hedefi olduğunu ifade eden Tofan, bunların "halkın güvenini yeniden kazanmak, Moldovalı işletmelere iyimserlik duygusunu geri kazandırmak ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımını güvence altına almak" olduğunu söyledi.

Tofan, "Hükümetimin hedefi, Moldova'nın AB'ye katılmasına yönelik anlaşmayı 2028 yılının sonuna kadar imzalamaktır" ifadelerini kullandı. Başbakan adayı ayrıca, yeni kabinede kapsamlı değişiklikler planlamadığını belirtti.

Mevcut durumda, Moldova yasalarına göre Tofan'ın 15 gün içinde yeni hükümet programını ve kabine listesini hazırlayarak parlamentoya sunması, parlamentodan güvenoyu almasının ardından ise yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Tofan, 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sandu'yu, 2025 parlamento seçimlerinde ise Sandu'nun kurduğu, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'ni (PAS) destekledi.

Munteanu: "Görevimi, ilkelerim ve inancım doğrultusunda yürütemeyeceğimi fark ettim"

Munteanu'nun 3 Temmuz'daki sürpriz istifasının ardından hükümet düşmüştü. Kasım 2025'ten bu yana başbakanlık görevini yürüten Munteanu, istifa açıklamasında herhangi bir ayrıntı vermeden, "Görevimi, ilkelerim ve inancım doğrultusunda yürütemeyeceğimi fark ettim ve istifa etmeyi seçtim" ifadelerini kullanmıştı. - KİŞİNEV

Kaynak: İHA

Politika, Moldova, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Moldova'da Yeni Başbakan Adayı Tofan - Son Dakika

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