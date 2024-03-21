MOSSAD Başkanı David Barnea, Hamas ile ateşkes müzakereleri için Doha'ya gidiyor

Politika

MOSSAD Başkanı David Barnea, yarın Hamas ile devam eden ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Katar'da devam ediyor. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MOSSAD Başkanı David Barnea, yarın Hamas ile devam eden ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

Açıklamada, Barnea'nın CIA Başkanı William Burns, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile görüşeceği ifade edildi.

Barnea, en son ateşkes müzakereleri için geçtiğimiz pazartesi günü Katar'daydı. - TEL AVİV