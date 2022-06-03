9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

03.06.2022 11:00
9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mücadeleye devam! 9 PKK'lı terörist etkisiz haldeMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mücadeleye devam! 9 PKK'lı terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" paylaşımında bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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