MTSO, seçmen listesinden çıkarılan kişi sayısının 155 değil 140 olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MTSO, seçmen listesinden çıkarılan kişi sayısının 155 değil 140 olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MTSO, seçmen listesinden çıkarılan kişi sayısının 155 değil 140 olduğunu açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO, 1 Ekim 2026'daki organ seçimleri öncesi seçmen listelerine ilişkin paylaşımların yanlış anlaşılma yarattığını açıkladı. Listelerin yargı gözetiminde kesinleştiği, terk ve tasfiye halindeki şirketlerle bağlantılı kişilerden çıkarılanların 155 değil 140 olduğu belirtildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 1 Ekim 2026 tarihinde yapılacak organ seçimleri öncesinde seçmen listeleri üzerinden yapılan bazı paylaşımların kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olduğunu belirterek açıklama yaptı.

MTSO'dan yapılan açıklamada, oda ve borsa organ seçimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yargı gözetimi ve denetimi altında yürütüldüğü, seçmen listelerinin ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından incelenerek kesinleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kapanış işlemlerini gerçekleştirerek vergi dairesinden terk olan 117 şirket ile tasfiye halinde bulunan 23 şirketin seçmen listelerinde yer aldığının tespit edildiği kaydedilerek, bu şirketlerle ilgili Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına resmi başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Listeden çıkarılan kişilerin söz konusu şirketlerle bağlantılı kişiler olduğu belirtilen açıklamada, "Listeden çıkarıldı diye bahsedilen kişiler bu şirketlerdir ve 155 değil 140 kişidir" ifadelerine yer verildi. Yapılan işlemlerin herhangi bir adayın girişimiyle ortaya çıkan olağanüstü bir durum olmadığı vurgulanan açıklamada, işlemlerin seçmen listelerinin mevzuata uygun şekilde kesinleştirilmesine yönelik hukuki sürecin sonucu olduğu belirtildi.

Aidat borcunu ödeyerek seçmen yeterliliğine ilişkin şartları yerine getiren yaklaşık 200 üyenin de faal seçmen listesine alınmak amacıyla Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurduğu ifade edilen açıklamada, bu üyelerin başvuru yapmasalar dahi seçmen listelerinde yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu işlemlerin yalnızca belirli bir adayın itirazı sonucunda gerçekleştiği şeklinde sunulması, tamamen algıdır" denildi. MTSO, seçim sürecinde seçmen olma şartlarını taşıyan hiçbir üyenin hakkının kaybolmaması, şartları taşımayanların ise listelerde yer almamasının temel ilke olduğunu belirterek, üyelerin eksik ve yanlış bilgilere itibar etmemesini istedi.

Kaynak: İHA
Mersin Ticaret Ve Sanayi OdasıPolitikaEkonomiGüncelYargıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da üçüncü oldu Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Beyaz Saray’dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor Beyaz Saray'dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:30
Olay yaratacak iddia Sane, Okan Buruk’u şikayet etti
Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
16:42
Bunu yapan insan olamaz Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 18:51:47. #7.13#
SON DAKİKA: MTSO, seçmen listesinden çıkarılan kişi sayısının 155 değil 140 olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement