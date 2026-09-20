MTSO, seçmen listesinden çıkarılan kişi sayısının 155 değil 140 olduğunu açıkladı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 1 Ekim 2026 tarihinde yapılacak organ seçimleri öncesinde seçmen listeleri üzerinden yapılan bazı paylaşımların kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olduğunu belirterek açıklama yaptı.

MTSO'dan yapılan açıklamada, oda ve borsa organ seçimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yargı gözetimi ve denetimi altında yürütüldüğü, seçmen listelerinin ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından incelenerek kesinleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kapanış işlemlerini gerçekleştirerek vergi dairesinden terk olan 117 şirket ile tasfiye halinde bulunan 23 şirketin seçmen listelerinde yer aldığının tespit edildiği kaydedilerek, bu şirketlerle ilgili Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına resmi başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Listeden çıkarılan kişilerin söz konusu şirketlerle bağlantılı kişiler olduğu belirtilen açıklamada, "Listeden çıkarıldı diye bahsedilen kişiler bu şirketlerdir ve 155 değil 140 kişidir" ifadelerine yer verildi. Yapılan işlemlerin herhangi bir adayın girişimiyle ortaya çıkan olağanüstü bir durum olmadığı vurgulanan açıklamada, işlemlerin seçmen listelerinin mevzuata uygun şekilde kesinleştirilmesine yönelik hukuki sürecin sonucu olduğu belirtildi.

Aidat borcunu ödeyerek seçmen yeterliliğine ilişkin şartları yerine getiren yaklaşık 200 üyenin de faal seçmen listesine alınmak amacıyla Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurduğu ifade edilen açıklamada, bu üyelerin başvuru yapmasalar dahi seçmen listelerinde yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu işlemlerin yalnızca belirli bir adayın itirazı sonucunda gerçekleştiği şeklinde sunulması, tamamen algıdır" denildi. MTSO, seçim sürecinde seçmen olma şartlarını taşıyan hiçbir üyenin hakkının kaybolmaması, şartları taşımayanların ise listelerde yer almamasının temel ilke olduğunu belirterek, üyelerin eksik ve yanlış bilgilere itibar etmemesini istedi.