Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Suriye'de Bayırbucak Türkmenleriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Suriye'de Bayırbucak Türkmenleriyle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Suriye\'de Bayırbucak Türkmenleriyle görüştü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye ziyareti kapsamında Bayırbucak bölgesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Tarık Osmanoğlu ve Türkmenlerle bir araya geldi. Aras, misafirperverliği için Osmanoğlu'na teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye ziyaretinde Lazkiye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Tarık Osmanoğlu ve bölgedeki Türkmenlerle bir araya geldi.

Suriye'deki çalışma ziyareti kapsamında Bayırbucak bölgesini ziyaret eden Başkan Ahmet Aras, bölgedeki Türkmenlerle görüşerek karşılıklı sohbet etti. Aras, Başkan Tarık Osmanoğlu tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Aras, Bayırbucak'taki Türkmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aras açıklamasında, "Suriye'deki çalışma ziyaretimiz kapsamında Bayırbucak bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle bizleri büyük bir misafirperverlik ve samimi bir dostlukla karşılayan Belediye Başkanı kardeşim Tarık Osmanoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz boyunca gösterdiği yakın ilgi, içtenlik ve misafirperverlik bizleri son derece memnun etti" ifadelerini kullandı.

Bayırbucak Türkmenleriyle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Aras, "Bayırbucak'taki Türkmen kardeşlerimizle bir araya gelmek, gönüllerine dokunmak ve aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek bizim için büyük bir mutluluk ve onur oldu. Kardeşliğimiz, dostluğumuz ve gönül bağımız daim olsun. Allah bizleri her zaman hayırlı işlerde, güzel vesilelerle bir araya getirsin" dedi.

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiDış PolitikaAhmet ArasPolitikaSuriyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:10:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Suriye'de Bayırbucak Türkmenleriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement