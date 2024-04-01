YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Muğla Göktepe Mahallesi'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

Muğla Göktepe Mahallesi'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi

Muğla Göktepe Mahallesi\'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi'nde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde, 6 muhtar adayı arasından mevcut muhtar İsrafil Kaçar güven tazeledi. Kaçar, Göktepe Mahalle halkına teşekkür ederek, 5 yıl boyunca daha güzel işler yapmak için çalışacağını belirtti.

01.04.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Kırsal Mahallesi Göktepe'de 31 Mart yerel seçimler inde 6 muhtar adayından mevcut muhtar İsrafil Kaçar güven tazeledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi'nde 6 muhtar adayından mevcut muhtar güven tazeledi. Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar" Beni 2'inci kez Göktepe Mahalle Muhtarlığına tercih eden Göktepe Mahalle halkına çok teşekkür ederim 5 yıl boyunca Göktepe'de daha güzel işler yapmak için var gücüm ile çalışacağım her şey yeşil Göktepe için" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla Göktepe Mahallesi'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
11:21 Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu Seçime katılım oranı yüzde 78.11 oldu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
10:58 YRP’nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu YRP'nin İstanbul Adayı Mehmet Altınöz sonuçları böyle değerlendirdi: Bu tablo bir erken seçim tablosu
10:18 Akşener görevi bırakıyor mu Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi Akşener görevi bırakıyor mu? Gözler bugün düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 12:17:41. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Göktepe Mahallesi'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement