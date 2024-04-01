Muğla Göktepe Mahallesi\'nde Muhtar İsrafil Kaçar Güven Tazeledi

Politika

Muğla'nın Kırsal Mahallesi Göktepe'de 31 Mart yerel seçimler inde 6 muhtar adayından mevcut muhtar İsrafil Kaçar güven tazeledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi'nde 6 muhtar adayından mevcut muhtar güven tazeledi. Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar" Beni 2'inci kez Göktepe Mahalle Muhtarlığına tercih eden Göktepe Mahalle halkına çok teşekkür ederim 5 yıl boyunca Göktepe'de daha güzel işler yapmak için var gücüm ile çalışacağım her şey yeşil Göktepe için" dedi. - MUĞLA