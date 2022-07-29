MYP Genel Başkanı Yılmaz: "Türk şirketleri İsrail'e işçi gönderemiyor" - Son Dakika
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MYP Genel Başkanı Yılmaz: "Türk şirketleri İsrail'e işçi gönderemiyor"

29.07.2022 23:10
MYP Genel Başkanı Yılmaz: "Türk şirketleri İsrail'e işçi gönderemiyor"

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Türk şirketlerinin 7 aydır İsrail'e işçi gönderemediğini belirterek, "Türk şirketleri İsrail'e bir tek işçi ve mühendis dahi gönderemedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Türk şirketlerinin 7 aydır İsrail'e işçi gönderemediğini belirterek, "Türk şirketleri İsrail'e bir tek işçi ve mühendis dahi gönderemedi. Bu durum Türklerin yürüttüğü projelerde büyük zararlara sebep oluyor" dedi.

MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail'de yatırım yapan Türk şirketlerinin işçi gönderme sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, "Yaklaşık 7 aydır Türklere resmi kotaları olduğu halde İsrail'e giriş izni verilmiyor. Bu durum iki ülke dışişleri bakanları görüşmelerinde konuşulduğu halde sadece İsrail'in istekleri karşılandı ve Türk şirketleri bir tek işçi ve mühendis dahi İsrail'e gönderemedi. Bu durum Türklerin yürüttüğü projelerde büyük zararlara sebep oluyor. Bu durum kabul edilemez" dedi.

Türk iş adamı Adnan Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Kapılar açılana kadar, işçi ve mühendislerimize kanuni hakkımız olan ilgili vizeler verilinceye kadar Ankara İsrail Büyükelçiliği önünde süresiz protesto izni için Ankara Valiliğine başvuracağız. İzinlerin derhal çıkmasını sağlayıp bu duruma karşı haklı tavrımızı ortaya koyacağız. İsrail'in bu tutumu kabul edilebilir bir durum değildir. 30 yıldır İsrail'de faaliyetteyiz. Bizim bir marka değeri ve ismimiz var. Milyarlarca dolarlık projelerin sorumluluğu altında eziliyoruz. İsrail tarafı ısrarla girişlere izin vermiyor. Hiçbir inşaat şirketi bu şartlarda ayakta kalamaz. Taahhütlerimiz aksadı. İki ülke ilişkileri düzelir diye sesimizi çıkarmıyoruz. Fakat Türk Dışişlerinin girişimlerine rağmen İsrail tarafı ısrarcı tavrına devam ediyor. Bu konu çözülmezse çalışan ve gitmeyi bekleyenler dahil elçiliği protestoya hazırlanmaktayız. Umarım bu konuda hem Türk tarafı hem İsrail tarafı acilen bu durumu düzeltirler. Aksi takdirde şirket olarak telafisi büyük kayıplarla karşılaşmış durumdayız" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MYP Genel Başkanı Yılmaz: 'Türk şirketleri İsrail'e işçi gönderemiyor' - Son Dakika

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