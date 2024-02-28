Muhammet Kökten, Fethiye'deki esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Muhammet Kökten, Fethiye'deki esnafı ziyaret etti

Muhammet Kökten, Fethiye\'deki esnafı ziyaret etti

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Bulvarı ve Ovacık Köprüsü arasındaki esnafı ziyaret etti. Kökten, esnafın sorunlarını dinleyerek talepleri not aldı ve projeleri hakkında bilgi verdi. Fethiye'nin kronikleşen sorunlarını çözmek için destek isteyen Kökten, vatandaşların taleplerinin imar, otopark, Fethiye Körfezi'nin temizliği ve trafik gibi sorunların çözümü olduğunu belirtti.

28.02.2024 10:03
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Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Mustafa Kemal Bulvarı ve Ovacık Köprüsü arasındaki esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen ve talepleri not alan Kökten, esnafa projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fethiye'nin kronikleşen sorunlarını ortadan kaldırma sözü veren Kökten, seçimde kendisi ve Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın için destek istedi.

Kökten, yaptığı açıklamada, esnafa kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Vatandaşın taleplerinin ağırlıklı olarak imar, otopark, Fethiye Körfezi'nin temizliği ve trafik gibi sorunların çözümü olduğunu dile getiren Kökten, "Artık bunlar yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlar. Hepsinin çözüm önerileri projelerimizde yer alıyor. Göreve geldiğimiz takdirde öncelikli olarak bu çalışmaları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fethiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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