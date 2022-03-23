Muharrem İnce: "CHP kanallarında ölsem belki haber olurum" - Son Dakika
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Muharrem İnce: "CHP kanallarında ölsem belki haber olurum"

23.03.2022 14:44

Muharrem İnce: "CHP kanallarında ölsem belki haber olurum"DENİZLİ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye yakın televizyon kanallarında ancak ölürse haber olabileceğini söyledi.

Muharrem İnce: "CHP kanallarında ölsem belki haber olurum"

DENİZLİ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye yakın televizyon kanallarında ancak ölürse haber olabileceğini söyledi. Altı siyasi partinin bir araya geldiği toplantıya değinen İnce, "CHP'nin başında ben olsaydım, masanın başına ben otururdum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün sabah saatlerinde Denizli'ye geldi. Burada iş adamları, öğrenciler ve esnafla bir araya gelecek olan Muharrem İnce, ilk olarak basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'ye yakın televizyon kanallarında ancak ölürse yer alabileceğini söyleyen Muharrem İnce, "CHP'nin kanalları var, Halk TV, KRT TV ve Tele 1. Onlarda ise ölsem belki haber olurum. Komaya falan girsem haber olamam onlarda. Başka türlü haber olma şansım yok. Daha 1 yılımız var, merak etmeyin, ben o anketleri biliyorum, biz o durumda değiliz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Ahmet Davutoğlu'ndan daha az oy alacağımı düşünüyor musun, sokağa çıkalım soralım. Temel Karamanlıoğlu'ndan ve Gültekin Uysal'dan daha az oy alacağımı düşünüyor musunuz, vicdanınıza sorun, cevabı vicdanınıza verin. Onlardan daha az oy alacağımı düşünen varsa, 200 kişiye sokakta soralım. Bir kişi 'daha az oy alacak' derse sizin dediklerinizi kabul edeceğim. Ben inandığım doğrultuda siyaset yaparım, inandığım ölçü budur. Mesela altılı masaya oturmuşlar artık; bir tanesi yüzde 25'lik parti ana muhalefet partisi. 140 milletvekili var, 'nasıl oturacağız'. Başına o oturacak sen mi oturacaksın. Böyle bir dünya olur mu. CHP'nin başında ben olsaydım, masanın başına ben otururdum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayıyım ben, ne milletvekili adayı"

Gazetecinin hangi ilden milletvekili olacaksınız sorusunu cevaplayan İnce, "Cumhurbaşkanı adayıyım ben, ne milletvekili adayı. Siz Denizli'den falan korkuyorsanız, sizin önünüzü keserim diye, ben milletvekilliğini kapadım. Ben 5 dönem milletvekilliğini yaptım. Şimdi bizim partimizin tüzüğü net. Zamanı geldiğinde ben partinin genel sekreterliğine müracaat edeceğim. 'Ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum' diyeceğim ama belki Erhan diyecek. Birden bire oraya zıplamada" diye konuştu.

Muharrem İnce: CHP kanallarında ölsem belki haber olurum
Muharrem İnce: CHP kanallarında ölsem belki haber olurum
Muharrem İnce: CHP kanallarında ölsem belki haber olurum

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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