 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı hakim karşısında - Son Dakika

Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı hakim karşısında

Muharrem İnce\'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı hakim karşısında
09.11.2023 13:11

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, terör örgütü ile herhangi bir irtibatının olmadığını ve suçlamaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu belirtti. Mahkeme, Muharrem İnce'nin davaya katılma talebini reddetti ve duruşma 22 Şubat 2024'e ertelendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan yargılanan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, terör örgütü ile irtibatı olmadığını belirterek "Bunlar bana yönelik bir kumpastır" dedi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılanmasına başlandı. Oktay Yaşar, terör örgütü ile irtibatının olmadığını ve göz temasında bile bulunmadığını belirterek "Bunlar bana yönelik bir kumpastır" dedi. Veli Koçak ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İNCE'NİN DAVAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık savunmalarının ardından avukat beyanları ile devam eden duruşmada, Muharrem İnce'nin avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Muharrem İnce'nin sanıkların üzerine atılı suçtan doğrudan zarar görme ihtimali olmadığı gerekçesiyle, müşteki vekilinin davaya katılma talebini reddetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 22 Şubat 2024'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, mayıs ayında polis ekiplerince yakalanıp mahkemece tutuklandıktan sonra 2 ay önce serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 3'er yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: DHA

Muharrem İnce, Oktay Yaşar, Veli Koçak, Sosyal Medya, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Yurtta kalan genç arkadaşını videoya alıp paylaştı: Ne yapabilirim?
15:11 Kredi kartı borçlarında rekor artış! Her 100 kişiden 12'si yasal takipte
15:10 Eşinin ihanet görüntüsünü ifşa etmişti! Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı
14:50 "Erdoğan ile Netanyahu anlaştı" yalanını ortaya atan Bircan Yıldırım tutuklandı
14:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi ile görüştü! Gazze'yi ve İsrail'in saldırılarını ele aldılar
14:30 İstanbul Ümraniye'de 44 katlı binanın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti
14:25 Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
13:37 İsrail ordusu: 10 saat süren çatışmayla Hamas'ın kalesini ele geçirdik
13:17 Ancelotti'nin Arda Güler kararına tepkiler çığ gibi
13:15 Ezgi Mola'yı Takip Edip Tehdit Eden Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 15:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement