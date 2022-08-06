Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor - Son Dakika
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Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor

06.08.2022 10:59

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kim Milyoner Olmak İster'de yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını ağzından kaçıran kadın yarışmacının videosunu paylaşarak, "Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor" notunu düştü.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan biri kendini tanıtırken sigortacı olduğunu ancak yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını ağzından kaçırdı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Gaf yaptığını anlayan yarışmacı durumu toparlamaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan yarışmacının şaşkın hallerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kayıtsız kalamadı.

"YAPTIĞI ŞEYİN UTANÇ VERİCİ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Yarışmacının yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını ağzından kaçırdıktan sonraki şaşkın hallerine ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor" notunu düştü.

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı;

Ümit Özdağ, Milyoner'deki yarışmacıya kayıtsız kalamadı: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor - Son Dakika
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