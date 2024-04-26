Muradiye\'de Yeni Başlayan Muhtarlarla Toplantı Yapıldı

Politika

Van'ın Muradiye ilçesinde göreve yeni başlayan muhtarların katılımıyla toplantı yapıldı.

Muradiye Halk Kütüphanesi toplantı salonunda Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan başkanlığında ilgili birim amirlerinin de katılımıyla göreve yeni başlayan muhtarlarla toplantı yapıldı. Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, göreve yeni başlayan muhtara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Mahalle muhtarının talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Aydoğan, talep ve isteklerle ilgili birim amirlerinden de bilgi alışverişinde bulunarak, muhtarlarla birim amirlerinin diyalog halinde çalışmalarını talep etti.

Toplantıya Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. - VAN