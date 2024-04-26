Muradiye'de Yeni Başlayan Muhtarlarla Toplantı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muradiye'de Yeni Başlayan Muhtarlarla Toplantı Yapıldı

Muradiye\'de Yeni Başlayan Muhtarlarla Toplantı Yapıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan başkanlığında göreve yeni başlayan muhtarlarla toplantı düzenlendi. Toplantıda, muhtarların talep ve istekleri dinlendi ve birim amirleriyle diyalog halinde çalışmaları talep edildi.

26.04.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde göreve yeni başlayan muhtarların katılımıyla toplantı yapıldı.

Muradiye Halk Kütüphanesi toplantı salonunda Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan başkanlığında ilgili birim amirlerinin de katılımıyla göreve yeni başlayan muhtarlarla toplantı yapıldı. Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, göreve yeni başlayan muhtara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Mahalle muhtarının talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Aydoğan, talep ve isteklerle ilgili birim amirlerinden de bilgi alışverişinde bulunarak, muhtarlarla birim amirlerinin diyalog halinde çalışmalarını talep etti.

Toplantıya Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Muradiye, Aydoğan, Van, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muradiye'de Yeni Başlayan Muhtarlarla Toplantı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:21:52. #1.11#
SON DAKİKA: Muradiye'de Yeni Başlayan Muhtarlarla Toplantı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement