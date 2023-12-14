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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez muhtarlarıyla bir araya geldi

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez muhtarlarıyla bir araya gelerek milletin birleşmesini ve aynı şartlarda yaşamını sürdürmesini vurguladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez muhtarlarıyla bir araya geldi
14.12.2023 - 11:17,
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hepimiz aynı geminin güvertesindeyiz. Aynı şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey millet birleştirmek" diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin konuğu olan Kepez muhtarlarıyla öğle yemeğinde bir adaya geldi. Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe'de düzenlenen öğle yemeğine Bakan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı. Kepez muhtarları da yemekte eşleri ve çocuklarıyla yer aldı.

Başkan Uysal, yemeğin ardından yaptığı konuşmada "Milletimiz, siyasetçiler yüzünden çok bölündü, parçalandı" dedi. Uysal, "Oysa çolumuz çocuğumuz, hepimiz aynı geminin güvertesindeyiz. Aynı şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey millet birleştirmek" diye konuştu. Kepez muhtarlarına çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Uysal, "Allah razı olsun hepinizden. Tüm çalışmalarınızda başarılar dileriz. Burası evinizdir. Kimin ne derdi varsa bizim derdimizdir. Bu vatan için çalışan insanların bütün dertleri bizim derdimizdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç ise Muratpaşa'da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek "Komşu belediyelerimiz, sevdiğimiz bir belediye. Size gerçekten teşekkür ediyorum" dedi. Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da "Kepez'le aramızda bir çevre yolu var. Siz biziz, biz de sisiz. Bunun böyle görülmesini istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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