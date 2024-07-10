Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Muharrem Orucu İftarında Konuştu - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Muharrem Orucu İftarında Konuştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Muharrem Orucu İftarında Konuştu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muharrem orucu iftarında, 'Güzel bir gelecek kurabilmek adına birlikteliğimizden son derece memnunum' dedi.

10.07.2024 12:22  Güncelleme: 12:27
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muharrem orucu iftarında, "Güzel bir gelecek kurabilmek adına birlikteliğimizden son derece memnunum" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen oruç açmaya katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada Muharrem ayında tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların kabul olmasını ve barış, huzur ve bereket getirmesini diledi. Muharrem ayının insanlık ve inançlar tarihinin en önemli ve anlamlı sayfalarından olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Geleceğe dönük güzel iradeye dönüşmesi anlamını taşıyan Muharrem oruçlarında bir arada oluyoruz. Olumsuz günlerin olumlu değerleri ve gelecekle ilgili olumlu sonuçlar çıkarılacak tatsız olayları yad edebilmek ve güzel bir gelecek kurabilmek adına birlikteliğimizden son derece memnunum. Muharrem orucunuz kabul olsun. Komşuluğunuz, dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Muharrem Orucu İftarında Konuştu - Son Dakika

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