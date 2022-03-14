Muratpaşa'da taşıt kiralama şirketlerine yer çözümü - Son Dakika
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Muratpaşa'da taşıt kiralama şirketlerine yer çözümü

14.03.2022 12:54
Muratpaşa'da taşıt kiralama şirketlerine yer çözümü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, taşıt kiralama şirketlerinin yaşadığı araç depolama sorununu ve mahalle aralarının park yeri olarak kullanmasına son verecek çözümü açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, taşıt kiralama şirketlerinin yaşadığı araç depolama sorununu ve mahalle aralarının park yeri olarak kullanmasına son verecek çözümü açıkladı. Sektörle bir araya gelen Başkan Uysal, "Ermenek ya da Güzeloba mahallelerimizin yeni yerleşime açılan bölgelerinde bazı kamu arazilerini gereken düzenlemeler yapılana kadar kamu hizmet protokolü çerçevesinde bu işe tahsis edeceğiz" dedi.

Başkan Uysal, yaklaşan turizm sezonu öncesi araç kiralama şirketlerinin yaşadıkları sıkıntıları çözmek, kiralık araçların mahalle aralarında neden olduğu sıkışıklığı ortadan kaldırmak için hafta sonu sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

"Adil gelmedi"

Başkan Uysal, Engelsiz Kafe'de düzenlenen kahvaltıda ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası araç kiralama şirketlerinin mahalle aralarında artık taşıt parkı yapamayacağını söyledi. Şirketlerin kendilerine sözleşmeli park yeri bulmak, bu yerlere ilişkin sözleşme imzalamak ve taşıtları nerede park ettiklerini yetkili makamlara bildirmekle yükümlü olduklarını aktaran Başkan Uysal, "Sadece Muratpaşa'da, taşıt kiralama sektöründe faaliyet gösteren en az 500 kişi, kurum ya da şube var. Sizler bu ülkeye katma değer üreten, kendi ekmeğinizi kazanırken bir taraftan da ülkemizin, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan insanlarsınız. 500 noktayı topyekun yok saymak ya da burayı ticari anlamda işlevsiz hale sokmak, aktivitesini durdurmak bize adil gelmedi" diye konuştu.

"Çözüm arayışındalar"

Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKKDER) yönetim kurulunun ziyaretinde konuyu ele aldıklarını aktaran Başkan Uysal, geçici olmakla birlikte kısa süreli olmayan bir çözüm üzerinde durduklarını söyledi. Başkan Uysal, "Ermenek ya da Güzeloba mahallelerimizin yeni yerleşime açılan bölgelerinde bazı kamu arazilerini bu sorun çözülene kadar, gereken düzenlemeler yapılana kadar derneğimizle yapacağımız kamu hizmet protokolü çerçevesinde bu işe tahsis edeceğiz" diye konuştu.

"Pahalı olmayan bir fiyata kiralama yapabileceksiniz"

Başkan Uysal, derneğe üye olsun ya da olmasın Muratpaşa'da faaliyet gösteren tüm araç kiralama şirketlerinin tahsisi yapılacak alandan yararlanabileceğini söyledi. Başkan Uysal, "Önümüzdeki süreçte derneğimizden pahalı olmayan bir fiyata kiralama yapabileceksiniz. O kiralama belgesini gösterdikten sonra da şehir içindeki ofislerinize ruhsat alabileceksiniz" dedi.

Konuşmasının ardından AKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Koşan, destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür plaketi ve çiçeği takdim etti. - ANTALYA

Muratpaşa'da taşıt kiralama şirketlerine yer çözümü
Muratpaşa'da taşıt kiralama şirketlerine yer çözümü
Muratpaşa'da taşıt kiralama şirketlerine yer çözümü

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Tragger, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muratpaşa'da taşıt kiralama şirketlerine yer çözümü - Son Dakika


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