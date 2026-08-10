Murphy: İran Savaşı Kaybedildi

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan savaşı kaybettiğin belirterek, "Savaşın sona ermesi gerekiyor çünkü savaşın devam ettiği her gün Amerika zayıflıyor" dedi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD merkezli NBC News'e İran Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan savaşı kaybettiğin belirtti. Savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için kötü bir anlaşmayı bile destekleyeceğini söyleyen Murphy, müzakerelerin devam etmemesi nedeniyle boğazın yeniden açılmasının maliyetinin arttığını belirtti.

Murphy, "Savaşın sona ermesi gerekiyor çünkü savaşın devam ettiği her gün Amerika zayıflıyor, İran güçleniyor ve fiyatlar sürekli yükselirken ABD'deki insanlar mağdur oluyor" dedi.

Murphy ayrıca, savaşın devamı için istenen bütçeye karşı çıkacağını, ancak çatışmanın sona ermesinden sonra ABD'nin mühimmat stoklarının yenilenmesini destekleyeceğini belirtti.